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        3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede

        KAYSERİ'de, iki grup arasında dün alacak meselesi nedeniyle çıkan, 3 kişinin tabancayla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:50 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:55
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        3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede
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        KAYSERİ'de, iki grup arasında dün alacak meselesi nedeniyle çıkan, 3 kişinin tabancayla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.G., D.K. ve M.K., tabancayla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen K.C., S.C., T.C., B.C. ve S.C. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 3 kişinin tedavileri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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