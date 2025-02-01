3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.G., D.K. ve M.K., tabancayla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen K.C., S.C., T.C., B.C. ve S.C. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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