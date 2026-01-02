Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesinin kar temizleme çalışmaları sürüyor

        Kocasinan Belediyesi ekipleri, yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:40
        Kocasinan Belediyesinin kar temizleme çalışmaları sürüyor
        Kocasinan Belediyesi ekipleri, yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, karın Kayseri'ye ayrı bir güzellik kattığını, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için 24 saat esasına göre aralıksız çalıştıklarını belirtti.

        Kar yağışı öncesinde önlemlerini aldıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle sahada hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kar yağışının devam etmesiyle kaldırım, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayarak Kocasinan'ımızın her noktasında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için gayret ediyoruz. Ekiplerimiz 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Tüm cadde, sokak ve kaldırımlar gerekli ekipmanlarla temizleniyor. Ayrıca modern nilfisk aracı ve kar küreğiyle yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve güvenli olması için çalışıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

