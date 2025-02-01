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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:55
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

        Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Umuz Güneş, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Banza

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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