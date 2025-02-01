Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil
Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Umuz Güneş, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Banza
KAYSERİ
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