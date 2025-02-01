Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehirin "Karne Sizden, Hediye Bizden" etkinliğinden 2 bin 500 öğrenci yararlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik düzenlediği "Karne Sizden, Hediye Bizden" etkinliği kapsamında 2 bin 500 öğrenci buz pateninden ücretsiz yararlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:15 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehirin "Karne Sizden, Hediye Bizden" etkinliğinden 2 bin 500 öğrenci yararlandı
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik düzenlediği "Karne Sizden, Hediye Bizden" etkinliği kapsamında 2 bin 500 öğrenci buz pateninden ücretsiz yararlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" ödülünü kazanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spora ve gençlere olan desteğine devam ediyor.

        Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, Anadolu Harikalar Diyarı içindeki Buz Pateni Pisti'nde, 20-24 Ocak ve 27-31 Ocak'ta düzenlenen seanslara katılma fırsatı buldu.

        "Karne Sizden, Hediye Bizden" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyadan 2 bin 500 öğrenci yararlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi ilçenin 5 farklı bölgesinde yarıyıl etkinlikleri düzen...
        Melikgazi Belediyesi ilçenin 5 farklı bölgesinde yarıyıl etkinlikleri düzen...
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, vatandaşlarla sabah namazında buluştu
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, vatandaşlarla sabah namazında buluştu
        DOSYA HABER - Snowboard Yıldızları - EYOF 2017'nin yıldızı Aydan, yeni spor...
        DOSYA HABER - Snowboard Yıldızları - EYOF 2017'nin yıldızı Aydan, yeni spor...
        86 yaşındaki İsmail amca gönül verdiği hüsn-i hat ile tablolar yapıyor
        86 yaşındaki İsmail amca gönül verdiği hüsn-i hat ile tablolar yapıyor
        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karatutlu'dan Kayseri Gazeteciler Cemi...
        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karatutlu'dan Kayseri Gazeteciler Cemi...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı