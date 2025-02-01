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        AK Parti Kayseri Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:48
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        AK Parti Kayseri Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarının yer aldığı bir video izletildi.

        Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sahiplenme duygusu ve anlayışı içerisinde 16 ilçe belediyesi ile ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        Kayseri belediyeciliği ve model belediyecilik anlayışıyla örnek projelerle eğitimden sağlığa, turizmden kültüre kadar her alanda şehri geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, tüm katılımcılara, partili kadınlara teşekkür etti.

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da Kayseri'deki bu heyecandan gurur duyduklarını kaydetti.

        Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı da selamlama konuşması yaptı.

        AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere kendilerine destek veren tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

        Büyükkılıç, kongrede güven tazeleyerek yeniden İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Koşar'ı tebrik ederek görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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