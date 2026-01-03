Kayseri'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kalkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda Ali Kemal Kalkan (53) ile Şaban T. (52) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şaban T. arkadaşını bıçakla yaraladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.