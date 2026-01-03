Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 19:20 Güncelleme: 03.01.2026 - 19:31
        Kayseri'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda Ali Kemal Kalkan (53) ile Şaban T. (52) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şaban T. arkadaşını bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kalkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şaban T'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

