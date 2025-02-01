Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli adliyede

Burada ifadeleri alınan şüpheliler arasında karakol binasının arkasında yakınlarının da katılmasıyla yeniden çıkan silahlı kavgada B.G, D.K. ve M.K. tabancayla yaralanmış, olayla ilgili S.C, T.C, B.C, K.C. ve S.C. gözaltına alınmıştı.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde dün Y.K.Ö, M.K. G.K. ile S.C, T.C. ve B.C. arasında, "market sırası" yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışan şüpheliler, İldem Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

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