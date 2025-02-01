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        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli adliyede

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:59 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:20
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        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli adliyede
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

        İldem Polis Merkez Amirliği arkasında dün çıkan silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle yakalanan S.C, T.C, B.C, K.C. ve S.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        - Olay

        Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde dün Y.K.Ö, M.K. G.K. ile S.C, T.C. ve B.C. arasında, "market sırası" yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışan şüpheliler, İldem Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü.

        Burada ifadeleri alınan şüpheliler arasında karakol binasının arkasında yakınlarının da katılmasıyla yeniden çıkan silahlı kavgada B.G, D.K. ve M.K. tabancayla yaralanmış, olayla ilgili S.C, T.C, B.C, K.C. ve S.C. gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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