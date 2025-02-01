Sömestirin son haftasında Erciyes'te yoğunluk

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, sömestirin son haftası yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan yerli turistler, Erciyes'i tercih etti. Kayseri'de 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşandı. Tatilciler toplum uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde, kayak ve snowboard keyfi yaşadı. Sömestirin son haftasında da bölgeye gelen aileler, çocukları ile keyifli vakit geçirdi.

'HEYECAN DORUKTA'

Malatya'dan geldiğini söyleyen bankacı Umay Derme, "Sömestr tatili için Kayseri'ye geldik. Diğer kayak merkezlerine göre çok güzel. Pist uzunluğu gayet iyi. Tatilimiz güzel geçiyor" dedi. Hatay'dan geldiğini söyleyen Samet Bölük ise "Erciyes'te zirvenin göbeğindeyiz. Heyecan dorukta. Herkes çok eğlenceli. Sömestr bitiyor. Bu yüzden üzgünüm. Farklı bir kostümle de kayak yapmak istedim" diye konuştu.

'KEŞKE DAHA ÖNCEDEN GELSEYDİM'

Kayseri'de yaşadığını ve ilk kez Erciyes Kayak Merkezi'ne geldiğini söyleyen Mutlu Kılıboz, "Sömestr tatili için çocuklarla Erciyes'e geldik. Kayseri'de yaşıyorum. Ama ilk kez Erciyes'e çıktık. Buraları hep televizyondan görüyorduk. Şu an çok mutluyum. Güzel bir yer. Beğendim. Burayı herkesin gelip görmesini isterdim. Keşke daha önceden gelseydim" dedi.

'KARNE HEDİYEM ERCİYES TATİLİ OLDU'

6'ncı sınıf öğrencisi Oğuzhan Kılıboz ise "İlk kez geliyorum. Teleferiğe bindim. Erciyes'e ilk kez geliyorum. Çok beğendim. En güzel karne hediyem" diye konuştu. Ailesi ile Erciyes'e gelen Hüdanur Kılıboz, "Kayseri'de yaşıyorum. Ama ilk kez Erciyes'e geldim. Heyecanla çıktım. Çok beğendim. En güzel karnem hediyem Erciyes tatili oldu" dedi.