Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'la berabere kalan Bellona Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, iyi bir takım olduklarını, daha iyi olacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 18:56 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'la berabere kalan Bellona Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, iyi bir takım olduklarını, daha iyi olacaklarını söyledi.

        Açıkalın, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu olduklarını dile getirdi.

        Umut verici bir oyunla puanları paylaştıklarını aktaran Açıkalın, şöyle konuştu:

        "Aylar sonra böyle güzel oyun, Şunu gördük ki biz oynuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi iyi bir takımız, daha iyi olacağız. Hocamızın verdiği olumlu tepkiler var. Taraftarımız bugün mükemmeldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu takımı ancak bu kadar itebilirlerdi. O yüzden bir kere daha gördük ki taraftar 12'nci adam. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Takımımızı desteklemeye devam etsinler. Kayserispor, kentin çok önemli bir markası. Gerektiği gibi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

        Bir gazetecinin "Soyunma odasından çıktınız, soyunma odasında diyalog neydi?" sorusu üzerine Açıkalın, "Soyunma odasında oyuncularımızı çok motive gördüm. İnanılmaz mutlulardı. Uzun zamandır kazanamıyorduk. Demoralize oluyorlardı. Şimdi içerde inanılmaz bir hava vardı. Bu havanın olumlu yansıyacağını ileriki dönemlerde de göreceğiz. Arkadaşlar daha iyi olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

        Benzer Haberler

        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kayserispor- Trabzonspor: 0-0
        Kayserispor- Trabzonspor: 0-0
        3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede
        3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        AK Parti Kayseri Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Kayseri Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı