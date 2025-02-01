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        Kayserispor- Trabzonspor: 0-0

        STAT: RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş ElbilKAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt – Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 18:07 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:07
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        Kayserispor- Trabzonspor: 0-0
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        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt – Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 71 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane (Dk. 71 Ramazan Civelek), Nazon

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic, Batagov, Eren Elmalı (Dk.90+4 Barisic), Mendy, Umut Güneş (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 90+2 Cihan Çanak), Ozan Tufan (Dk. 60 Lundstram), Sikan (Dk. 60 Nwakaeme), Banza

        KIRMIZI KART: Mendy (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Cardoso, Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Eren Elmalı, Mendy (Trabzonspor)

        Süper Lig'in 22’nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki 8’inci beraberliğini alan Kayserispor puanını 17’ye, bordo mavililer ise 26’ya yükseltti.

        9’uncu dakikada Bourabia'nın ara pasında topa hareketlenen Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinde patlayarak, oyun alanına geri döndü.

        13’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Karimi'nin ortasında topla buluşan Nazon'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

        22’nci dakikada Mane'nin sağ kanattan ortasında Bourabia'nın kafasına çarpan top oyun alanının dışına çıktı.

        23’üncü dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karanbolde Visca'nin vuruşunda Bilal kalesini gole kapadı.

        38’inci dakikada Visca'nın kullandığı kornerde, savunmadan seken topa yükselen Banza'nın vuruşunda Bilal topu kornere çeldi.

        39’uncu dakikada Malheiro'nun sol kanattan yaptığı ortada Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

        54’üncü dakikada Kartal Kayra’nın orta alandan gönderdiği topa hareketlenen Cardoso’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Uğurcan’dan dönen topu savunma kornere gönderdi.

        79’uncu dakikada Kartal Kayra’nın ceza sahası yayının dışından yerden yaptığı sert vuruş kale direğinin yanında auta gitti.

        86’ncı dakikada sağ kanatta Gökhan Sazdağı ile ver-kaç yapan Ramazan Civelek, Mendy’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı. Kayserispor tarafından kullanılan serbest vuruşta top Trabzonspor savunmasında kaldı.

        90’ıncı dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, topun gelişine vuran Ramazan Civelek’in şutu oyun alanının dışına çıktı.

        90+5’inci dakikada Kartal Kayra’nın pasında ceza sahası içinde topa hareketlenen Cardoso’nun şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

        Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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