Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
C.H'nin (33) kullandığı 38 ALJ 655 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ç'ye (62) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, E.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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