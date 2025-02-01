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        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 18:43 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:52
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        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        C.H'nin (33) kullandığı 38 ALJ 655 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ç'ye (62) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, E.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        E.Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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