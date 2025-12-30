Habertürk
        Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 30.12.2025 - 12:08 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:08
        Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sanayi Mahallesi 6032. Sokak'taki 2 katlı mobilya atölyesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

