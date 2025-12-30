Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi 6032. Sokak'taki 2 katlı mobilya atölyesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.
