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        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 10:37 Güncelleme: 02.02.2025 - 10:37
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        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İldem Polis Merkez Amirliği arkasında önceki gün çıkan silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle yakalanan S.C, T.C, B.C, K.C. ve S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden B.C. (55) ile S.C. (53) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün Y.K.Ö, M.K. G.K. ile S.C, T.C. ve B.C. arasında "market sırası" yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışan şüpheliler, İldem Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü.

        Burada ifadeleri alınan şüpheliler arasında karakol binasının arkasında yakınlarının da katılmasıyla yeniden çıkan silahlı kavgada B.G, D.K. ve M.K. tabancayla yaralanmış, olayla ilgili S.C, T.C, B.C, K.C. ve S.C. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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