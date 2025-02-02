3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede (2)
2KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan, 3 kişinin tabancayla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan B.
2KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri'de, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan, 3 kişinin tabancayla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan B.C. (55), S.C. (36), K.C. (39), T.C. (19) ve meslekten ihraç polis S.C. (52) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.C. ile ihraç polis S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.C., K.C. ve T.C. adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Olayla ilgili yapılan aramalarda 3 tabanca, 849 fişek ve 98 kovan ele geçirilirken, 3 yaralının tedavisi sürüyor.
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