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        3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede (2)

        2KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan, 3 kişinin tabancayla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 01:23 Güncelleme: 02.02.2025 - 01:23
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        3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede (2)
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        2KİŞİ TUTUKLANDI

        Kayseri'de, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan, 3 kişinin tabancayla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan B.C. (55), S.C. (36), K.C. (39), T.C. (19) ve meslekten ihraç polis S.C. (52) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.C. ile ihraç polis S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.C., K.C. ve T.C. adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Olayla ilgili yapılan aramalarda 3 tabanca, 849 fişek ve 98 kovan ele geçirilirken, 3 yaralının tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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