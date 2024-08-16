Kayseri'nin coğrafi işaretli Yamula patlıcanında hasat başladı

KAYSERİ'deKızılırmak Nehri yanında yer alan Yemliha ile Ebiç mahallerinde yetişen, mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanın hasadı başladı. Yaklaşık bin dekar alanda ekimi yapılan patlıcan, yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle hasat edilirken, kurutmalık, reçel ve turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor.

Kocasinan ilçesi sınırlarında yer alan Yemliha ve Ebiç mahallerinde üretilen Yamula patlıcanının hasadı başladı. Kızılırmak Nehri'nin ayırdığı iki mahalle arasında yaklaşık bin dekar alanda üretimi yapılan mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanı, bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hasat edilen Yamula patlıcanı kurutmalık, reçel, turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor.

'REKOLTE BİN 500-2 BİN TON CİVARINDA' Yemliha Mahallesi'nde 40 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Ahmet Aydemir (63), "Yamula patlıcanı üretiyorum. 40 yıldır kendim ekip, biçiyorum ama bu seneki gibi hiç olmadı. Mahsullerimiz para etmiyor, zarar ediyor. İşçiliği karşılamıyor. Devlet büyüklerimizden bu işe bir çözüm bekliyoruz. Aynı zamanda tarım kredi kooperatiflerinin faizleri çok yüksek düzeylerde. Bunların inmesini talep ediyoruz. Rekolte, bin 500-2 bin ton civarında. Yamula patlıcanının yöresine göre kendi aroması var. Bizim Kayseri halkı, bizim patlıcanı çok sever. Kayseri civarında tüketiliyor" dedi.

'GERÇEKTEN MAĞDUR DURUMDAYIZ' Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Cengiz Devinç (55) ise "Girdi maliyetleri çok yüksek. İşçiler çok pahalı. Şu anda bizim yaptığımız hasat işçinin günlük parasını karşılamıyor. Mağdur durumdayız. Böyle giderse, bu çiftçilik bitecek. Her sene iyiydi, bu sene hiç tadı yok. 5 lira, 6 lira fiyat veriyor. Patlıcan ayna gibi, lezzeti çok güzel, aroması güzel. Kızartmalık, dolmalık gibi her türlü tüketilebilen bir malzeme. Ama bu sene hiç tadımız yok. Gübre ve mazot çok pahalı. Geçen sene patlıcan 12 liradan aşağı hiç düşmedi. Bu sene 15'i görmedi bile. Bizim aldığımız kullandığımız her şey, ikiye üçe katladı. Bu mahsulü tarlada koysak kıyamıyoruz, koymasak para etmiyor. Ne yapacağımızı bize şaşırdık, şu anda gerçekten mağdur durumdayız. Bu bölgede aşağı yukarı 250-300 dönüm gibi ekiliyor" diye konuştu.

'BU, ÇOK LEZZETLİ BİR PATLICAN' Patlıcanın Yemliha'ya özgü bir patlıcan olduğunu ancak Ebiç Mahallesi'nde de ekildiğini söyleyen Devinç, "Aramızda Kızılırmak Nehri var. Toprak standartlarımız da zaten genelde aynı. Topraklarımız çok verimli. Sulamasını Kızılırmak'tan gelen suyla Yemliha barajından yapıyoruz. Bu, çok lezzetli bir patlıcan. Kızartmalık, dolmalık ve yemeklik oluyor. Bunun çok güzel güveci ve ufaklarından reçeli olur. Herkese denemeleri tavsiye ederim. Bizim sıkıntımız, bunun tanıtımının yeterince yapılamaması oldu. Kayseri'den başka çok bir memleket bu patlıcanı bilmiyor. Bilmediklerinden de yiyemiyorlar. Herkese birer kilo alıp, yemelerin tavsiye ediyorum" dedi.