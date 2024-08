Kayseri'nin coğrafi işaretli Yamula patlıcanında hasat başladı

KAYSERİ'deKızılırmak Nehri yanında yer alan Yemliha ile Ebiç mahallerinde yetişen, mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanın hasadı başladı. Yaklaşık bin dekar alanda ekimi yapılan patlıcan, yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle hasat edilirken, kurutmalık, reçel ve turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor.

Kocasinan ilçesi sınırlarında yer alan Yemliha ve Ebiç mahallerinde üretilen Yamula patlıcanının hasadı başladı. Kızılırmak Nehri'nin ayırdığı iki mahalle arasında yaklaşık bin dekar alanda üretimi yapılan mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanı, bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hasat edilen Yamula patlıcanı kurutmalık, reçel, turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor.

'GERÇEKTEN MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Cengiz Devinç (55) ise "Girdi maliyetleri çok yüksek. İşçiler çok pahalı. Şu anda bizim yaptığımız hasat işçinin günlük parasını karşılamıyor. Mağdur durumdayız. Böyle giderse, bu çiftçilik bitecek. Her sene iyiydi, bu sene hiç tadı yok. 5 lira, 6 lira fiyat veriyor. Patlıcan ayna gibi, lezzeti çok güzel, aroması güzel. Kızartmalık, dolmalık gibi her türlü tüketilebilen bir malzeme. Ama bu sene hiç tadımız yok. Gübre ve mazot çok pahalı. Geçen sene patlıcan 12 liradan aşağı hiç düşmedi. Bu sene 15'i görmedi bile. Bizim aldığımız kullandığımız her şey, ikiye üçe katladı. Bu mahsulü tarlada koysak kıyamıyoruz, koymasak para etmiyor. Ne yapacağımızı bize şaşırdık, şu anda gerçekten mağdur durumdayız. Bu bölgede aşağı yukarı 250-300 dönüm gibi ekiliyor" diye konuştu.