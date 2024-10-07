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        Kayseri'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

        Kayseri Üniversitesinde öğrenci toplulukları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 20:15 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:45
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        Kayseri'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
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        Kayseri Üniversitesinde öğrenci toplulukları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Akademik ve idari personelin de destek verdiği yürüyüşte topluluk üyeleri 5 Temmuz Yerleşkesi'nde Türkiye, Filistin bayrakları ve pankartlarla toplandı.

        Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, Filistin'de süregelen İsrail zulmünün birinci yılını doldurduğu, binlerce çocuk, kadın, yaşlı ve gencin İsrail'in ölüm saçan bombaları altında can verdiği ve vermeye de devam ettiği belirtildi. Filistin halkına destek etkinliği duanın ardından sona erdi.

        Programa Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen'da katılarak destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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