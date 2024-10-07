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        Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kayseri'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 22:35 Güncelleme: 07.10.2024 - 22:35
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        Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Kayseri'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce operasyon düzenlenen bir ev ve iş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 4 tüfek ve 13 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.Ö'nün (25) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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