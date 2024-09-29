Erciyes 38 FK - Denizlispor: 2-2
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Yusuf Aydın, Recep Korkmaz, Abdullah ÖzcanERCİYES 38 FK: Kadem Burak, Taner, Berkay, İsmail, Yaşar, Ayhan (Dk.
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Yusuf Aydın, Recep Korkmaz, Abdullah Özcan
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak, Taner, Berkay, İsmail, Yaşar, Ayhan (Dk. 80 Gürkan), İsmet (Dk. 60 Muhammed Emin), Hüseyin Ekici (Dk. 66 Alperen), Ethem, Fevzi Can (Dk. 46 Hüseyin Fıstıkçı), Ekrem (Dk. 80 Taha)
DENİZLİSPOR: Ertuğrul, Emre Bağ, Emirhan (Dk. 80 Mustafa), Muhammed (Dk. 33 Alaattin), Oktay (Dk. 46 Ramazan), Emir, Berkant, Yusuf (Dk. 62 Deniz), Alihan (Dk. 80 Kemal), Emre Furtuna, Emre Burgaz
GOLLER: Dk. 17 Ethem, Dk. 52 İsmet (Erciyes 38 FK), Dk. 85 Kemal, Dk. 90+10 (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Fevzi Can, Hüseyin, Berkay (Erciyes 38 FK), Emre Burgaz (Denizlispor)
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 4’üncü hafta maçında Kayseri ekibi Erciyes 38 FK ile Denizlispor 2-2 berabere kaldı.
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