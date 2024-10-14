Kayseri'de BBP il başkanı istifa etti

BÜYÜK Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci, partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BBP Partisi Erkan Demirci, partideki il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. BBP İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Demirci, "İstişarelerde bulunduk. İstişarelerimizin sonucunda tatmin edici cevaplar alamadığımızı gördüm. Dolayısıyla üst yönetim kurulundaki sekreterimiz, teşkilat başkanımız ve kadın kolları il başkanımız da geniş yelpazede kendi aramızda da değerlendirdik. Bu değerlendirmeler neticesinde arzu ettiğimiz aktivasyonları bu saatten sonra sağlayamayacağımız kanaati oluştu. İstediğimiz siyasi hareketlenmeyi bu noktada sağlayamayacağımız gibi bir şey gözüküyor. Bu şerefli koltuğu, bu önemli partiyi daha fazla yormamak adına her ne kadar görev süremizin bitmesine 2 yıl olmasına rağmen bir karar aldık" dedi.

'VERİLEN SÖZLERİN BÜYÜK KISMI TUTULMADI' Görev süresi boyunca şahsı, ailesi ve yakınları adına hiç kimseden hiçbir talebinin olmadığını aktaran Demirci, "Bunu kendime ar edinirim dedim. Rahmetli liderimin söylediği gibi tertemiz ellerimizle geldik. Tertemiz ellerimizle partimizi olduğu gibi, olması gerektiği gibi liyakatle, samimiyetle ve belli bir naif düşünce içinde taşımaya çalıştık. Bu bir misyondur. Tabii bizden sonra gelen arkadaşlar da olacaklardır. İnşallah onlardan benim gösterdiğim hassasiyetleri göstereceklerine inanıyorum. Çünkü burada koltuk sevdasıyla bu işlere sahip olmadık. Teşkilatın hemen hemen yüzde 100'ünün talebinin üzerine geldim ben. Ama şu anki vardığımız noktada teşkilatım içinden verilen sözlerin büyük bir kısmı tutulmadı. Her olumlu yaptığımız şeyde maalesef birtakım arkadaşlarımız karşımızda durdular. Öneri de getirmediler. Tabii yaşantımız ve kişisel karakterimiz gereği de bunları artık hazmetme noktasından uzaklaştım" diye konuştu.

'YAPABİLECEĞİMİZ ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER VARDI' Demirci, sözlerinin devamında şöyle konuştu: "Bugün bu saatte çok uzun süreçli olmayan siyasi yaşantımı, tertemiz vicdani sorumluluklarını yerine getirmiş bir insan olarak bırakıyorum. Bundan sonraki süreçte partinin ehil, liyakatli insanlarla yönetilmesi talebiyle, iyi günlerin onlarla olmasını diliyorum. Bir dönem siyasetten uzak kalacağım. Siyasetin çirkin yüzüyle siyaset yapmak istemediğimin özellikle altını çizmek istiyorum. Ben her şeyin belirli bir samimiyet ve nezaket kuralları içinde gitmesi talebindeyim. Üzüntülüyüm. Yapabileceğimiz çok daha güzel işler vardı. Ama o işleri yapacak zemin önümüzde oluşmadı. Siyasetin görmek istemediğim yüzüyle son 3 aydır karşı karşıya kaldım. Artık bu kararı almak zorunluluğunda kaldım."