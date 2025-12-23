Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Her iki aracın da ters döndüğü kazada, yaralılar otomobillerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

T.K. idaresindeki 38 AOK 804 plakalı otomobil ile Ş.A'nın kullandığı 38 EA 823 plakalı otomobil Esentepe Mahallesi Düzova Sokak ile Taha Carım Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.