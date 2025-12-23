Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 01:50 Güncelleme: 23.12.2025 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        T.K. idaresindeki 38 AOK 804 plakalı otomobil ile Ş.A'nın kullandığı 38 EA 823 plakalı otomobil Esentepe Mahallesi Düzova Sokak ile Taha Carım Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Her iki aracın da ters döndüğü kazada, yaralılar otomobillerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        "Kupyansk'ı kontrol ediyoruz"
        "Kupyansk'ı kontrol ediyoruz"
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Ambulans değil alyans!
        Ambulans değil alyans!
        İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü zirvesi
        İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü zirvesi
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kıraathanede bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Kayseri'de kıraathanede bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Oyun salonunda çıkan kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı
        Oyun salonunda çıkan kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı
        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Kayseri'de otomobilin yayaya çarptığı kaza anı kamerada: 2 yaralı
        Kayseri'de otomobilin yayaya çarptığı kaza anı kamerada: 2 yaralı
        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Erciyes 38 FK , U18 takımı 14'de 14 yaptı
        Erciyes 38 FK , U18 takımı 14'de 14 yaptı