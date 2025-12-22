Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.Ö. (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay Polat Menger'e (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Menger, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.