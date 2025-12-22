Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:52
        Yakut Mahallesi'nde alkol denetimi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan M.A. (30), otomobiliyle kaçmaya başladı.

        Kaçarken kaza yapan M.A, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.

        Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 50 bin 631 lira para cezası uygulanan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem de başlatıldı.

