Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 50 bin 631 lira para cezası uygulanan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem de başlatıldı.

Kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.

