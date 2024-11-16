TFF Başkanı Hacıosmanloğlu'ndan, Recep Mamur'un kabrine ziyaret

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor eski Başkanı merhum Recep Mamur'un kabrini ziyaret etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün oynanacak Türkiye-Galler maçı için Kayseri'ye geldi. Başkan Hacıosmanoğlu, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve beraberindekiler, şehir mezarlığındaki Kayserispor eski Başkanı merhum Recep Mamur'un kabrini ziyaret etti. Başkan Ali Çamlı tarafından Kur'an okunmasının ardından TFF Başkanı açıklamalarda bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, "Allah mekanını cennet etsin. Aynı dönemde başkanlık yaptık. Hatta o zamanlar, aramızda geçmeyen bir konuyu geçmiş gibi lanse ettiler. 1 ay sonra burada maça geldik. Kayseri ile Trabzon her zaman kardeş şehir zaten. Kayseri'ye gelince de Ali Başkanımızla beraber, 'kendisini ziyaret edelim duamızı okuyalım, yad edelim' dedik" dedi.