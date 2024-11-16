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        TFF Başkanı Hacıosmanloğlu'ndan, Recep Mamur'un kabrine ziyaret

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor eski Başkanı merhum Recep Mamur'un kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:25
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        TFF Başkanı Hacıosmanloğlu'ndan, Recep Mamur'un kabrine ziyaret
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        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor eski Başkanı merhum Recep Mamur'un kabrini ziyaret etti.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün oynanacak Türkiye-Galler maçı için Kayseri'ye geldi. Başkan Hacıosmanoğlu, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve beraberindekiler, şehir mezarlığındaki Kayserispor eski Başkanı merhum Recep Mamur'un kabrini ziyaret etti. Başkan Ali Çamlı tarafından Kur'an okunmasının ardından TFF Başkanı açıklamalarda bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, "Allah mekanını cennet etsin. Aynı dönemde başkanlık yaptık. Hatta o zamanlar, aramızda geçmeyen bir konuyu geçmiş gibi lanse ettiler. 1 ay sonra burada maça geldik. Kayseri ile Trabzon her zaman kardeş şehir zaten. Kayseri'ye gelince de Ali Başkanımızla beraber, 'kendisini ziyaret edelim duamızı okuyalım, yad edelim' dedik" dedi.

        'BUGÜN YAPTIĞI BU DAVRANIŞ TÜRKİYE'YE VEFA ÖRNEĞİ OLARAK YAZILACAKTIR'

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise, "Başkanımız, vefası çok yüksek bir insan. Uzun yıllardır tanıyorum. Aynı dönemde Recep Başkanımız da, sayın başkan Trabzon yöneticisiyken, değerli büyüğümüzde Kayserispor başkanıydı. Anlatmak doğru değil, onunla birlikte yaşayıp anlamak lazım. Çok kıymetli bir insandı. Yaptığı hiç bir güzel işi ifşa etmez, hep gizli bırakırdı. Ondan çok şey öğrendim. Kayserispor'u yönetmeyi de ondan öğrendim. Güzel bir insandı. Yattığı yer nur olsun. Güzel bir insan da ona bugün vefa örneği olarak geldi ve ziyaret etti. Herhalde bugün yaptığı bu davranış Türkiye'ye vefa örneği olarak yazılacaktır" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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