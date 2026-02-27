Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şubesinin yeni yönetimini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Demir ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede üstlendiği misyonun son derece kıymetli olduğunu belirtti.



Büyükkılıç, sağlıklı ve bilinçli bir toplum inşa etme hedefi doğrultusunda Yeşilay ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Ziyaretleri dolayısıyla Mustafa Demir ve yönetimine teşekkür eden Büyükkılıç, yeni görevlerinde başarılar diledi.



Ziyaret kapsamında, Yeşilay danışanları tarafından hazırlanan özel bir tablo da Başkan Büyükkılıç'a takdim edildi.

