Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şubesinin yeni yönetimini ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Demir ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şubesinin yeni yönetimini ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Demir ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede üstlendiği misyonun son derece kıymetli olduğunu belirtti.

        Büyükkılıç, sağlıklı ve bilinçli bir toplum inşa etme hedefi doğrultusunda Yeşilay ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Ziyaretleri dolayısıyla Mustafa Demir ve yönetimine teşekkür eden Büyükkılıç, yeni görevlerinde başarılar diledi.

        Ziyaret kapsamında, Yeşilay danışanları tarafından hazırlanan özel bir tablo da Başkan Büyükkılıç'a takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şubesi'nin yeni yönetimini ağırladı
        Başkan Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şubesi'nin yeni yönetimini ağırladı
        Başkan Yalçın'dan meclis üyelerine icraat sunumu
        Başkan Yalçın'dan meclis üyelerine icraat sunumu
        Kayseri'de 7 çocuk, dünyada yaklaşık 200 kişide rastlanan Tangier hastalığı...
        Kayseri'de 7 çocuk, dünyada yaklaşık 200 kişide rastlanan Tangier hastalığı...
        Çopuroğlu: "28 Şubat, millet iradesine kurulmuş bir tuzaktır"
        Çopuroğlu: "28 Şubat, millet iradesine kurulmuş bir tuzaktır"
        Mustafa Alan: "7200 prim günü Mayıs ayında çözülüyor" Kayseri Esnaf ve Sana...
        Mustafa Alan: "7200 prim günü Mayıs ayında çözülüyor" Kayseri Esnaf ve Sana...
        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda Özsoy ailesinin konuğu oldu
        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda Özsoy ailesinin konuğu oldu