        Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda Özsoy ailesinin konuğu oldu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, iftarda Özsoy ailesinin evine konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:12
        Başkan Çolakbayrakdar, iftarda Özsoy ailesinin konuğu oldu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, iftarda Özsoy ailesinin evine konuk oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar çifti, Turgutreis Mahallesi’nde ikamet eden Ayşe Özsoy ve çocuklarıyla iftar yaptı.

        Çolakbayrakdar çifti, çocuklarla sohbet ederek, onlarla yakından ilgilendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ramazan ayı boyunca da hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Özsoy ailesine misafirperverlikleri için teşekkür eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Ramazan, yalnızca oruç tutulan bir ay değil, gönüllerin birleştiği, kalplerin yumuşadığı, kardeşliğin ve merhametin çoğaldığı müstesna bir zaman dilimidir. Bizler de bu mübarek ayın bereketini hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşarak, aynı duaya 'Amin' diyerek yaşamaya gayret ediyoruz. Eğer bir tebessüme vesile olabildiysek, bir gönülde iz bırakabildiysek, bir kalbe dokunabildiysek ne mutlu bize. Çünkü biz, hizmeti sadece asfalt, kaldırım ve projelerle değil gönüllere dokunarak, insanın kalbine temas ederek yapan bir anlayışın temsilcisiyiz. Rabbim sofralarımızdan muhabbeti, hanelerimizden huzuru eksik etmesin evlatlarımıza hayırlı ömürler ihsan eylesin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

