Şengül öğretmen: Görme engelli olunca hiçbir şey yapamayacağımızı düşünüyorlar

AKSARAY'da havale sonucu görme yetisini kaybeden, ortaokuldaki öğretmeninden etkilenerek öğretmen olmaya karar veren sosyal bilgiler öğretmeni Şengül Aslan (41), 15 yıldır mesleğini Kayseri'de sevgi ile sürdürüyor. Aslan, "Toplumun şu anda en büyük sorunu, ön yargı. Görme engelli olunca hiçbir şey yapamayacağımızı, hayatta bir şeylere sahip olamayacağımızı düşünüyorlar. Öyle olmadığını her zaman insanlara göstermeye çalışıyorum" dedi.

'HER AN BİR UZVUMUZU KAYBEDEBİLİRİZ'

Zorluklar karşısında her zaman mücadele edilmesi gerektiğini aktaran Aslan, "Benim gibi birçok görme engelli öğretmen arkadaşım var. Zaman zaman iş ve sosyal hayatımızda problemler yaşanıyor. Özellikle iş hayatımızda yaşanan sorunlar, bizim psikolojimizi çok sarsıyor. Çalıştığımız kurumlardaki amirlerin iş arkadaşlarının, bazen arkadaşlara gösterdikleri yanlış tutumlar onları çok etkiliyor. Hiçbir şey yapamayacağını, başaramayacağını düşünüyorlar. Onu hissedebiliyorlar. İster istemez bu durumlardan çok etkilenen arkadaşlar duyuyorum. İnsanlar, hayatta yaşadığı sürece, her birisi engelli adayı. Her an bir uzvumuzu kaybedebiliriz. Ama engelli olmak, insanın hayatının bitmesi anlamına gelmiyor. Hayat, her türlü devam ediyor. Sadece mücadele etmek gerekiyor. Mücadele eden kişi, her zaman mutlu da oluyor başarıyı da yakalıyor" dedi.