Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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