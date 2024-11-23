Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
M.Ç. (37) ile M.Ö'nün (25) gözaltına alındığı operasyonda 359 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
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