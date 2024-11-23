Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 00:33 Güncelleme: 23.11.2024 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        M.Ç. (37) ile M.Ö'nün (25) gözaltına alındığı operasyonda 359 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        "Yabancı hakem gelmeyecek"
        "Yabancı hakem gelmeyecek"
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        "Montella Roma'ya 'hayır' dedi"
        "Montella Roma'ya 'hayır' dedi"
        Uçaklar havada tur attı
        Uçaklar havada tur attı
        Rusya-Ukrayna arasında gerginlik tırmanıyor
        Rusya-Ukrayna arasında gerginlik tırmanıyor
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Kayseri'de psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilen kişi evini yaktı
        Kayseri'de psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilen kişi evini yaktı
        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'de coşkuyla karşılandı
        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'de coşkuyla karşılandı
        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
        MHP Kayseri İl Başkanı Kalın, vatandaşları "Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıl...
        MHP Kayseri İl Başkanı Kalın, vatandaşları "Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıl...