Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Görme engelli Ömer öğretmen, hayalindeki mesleğiyle öğrencilerine rehberlik ediyor

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybeden Ömer Polat, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli Ömer öğretmen, hayalindeki mesleğiyle öğrencilerine rehberlik ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybeden Ömer Polat, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

        Henüz 1 yaşındayken menenjit rahatsızlığı nedeniyle göz damarları ve sinirleri tahrip olan Polat, görme yetisini kaybetti.

        Polat, bunun üzerine ilk, orta ve lise eğitimini Niğde ve Kayseri'deki çeşitli görme engelliler okullarında tamamladı ve 2013'te Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren ve puan üstünlüğüne göre ataması gerçekleşen Polat, sosyal bilgiler öğretmeni olarak İbrahim Tennuri Ortaokulunda görevine başladı.

        Ahmet Yesevi Üniversitesinde yüksek lisansını da tamamlayan Polat, 2015'ten bu yana hayalindeki mesleği yapıyor.

        Evli ve 2 çocuk babası olan Ömer Polat, AA muhabirine, azmi ve sevdiklerinin desteğiyle nelerin başarılabileceğini herkese gösterdiğini söyledi.

        Öğretmenliği çok severek ve gururla yaptığını, hiçbir zorlukla karşılaşmadığını belirten Polat, "Ortaokul yıllarından beri öğretmen olmayı düşünüyordum ama hangi branşı seçeceğimde kararsızdım. Öğretmen olma hayaliyle bu yolda ilerledim. Ailemin ve çevremdekilerin desteği ve kendi çabamla öğretmen oldum. Bazıları 'diğer insanlar yapamıyor sen mi yapacaksın' diyorlardı ama insan isteyince ve azmedince oluyor. Çok mutluyum bu mesleği seçtiğim için." dedi.

        - "Çocuklarım çok saygılı"

        Polat, öğrencilerine "imkansız" diye bir şeyin olmadığını her fırsatta söylediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerime bir şeye 'zor' dedikleri zaman iki kere düşünün diyorum. 'Bunu yapamıyorum ya da bu ne kadar zormuş' dedikleri zaman, 'Ben bu şekilde, yarım halimle yapabiliyorsam sizin yapamamanız için hiçbir sebep yok' diyorum. Önünüzdeki imkanlar geniş ve zamanınız var. Sizin 'yapamıyorum' deme lüksünüzün olmaması gerekiyor, düşünün' diyorum. Çocuklarım çok saygılı. Derslerde bana kolaylık gösteriyorlar. Beni yormamaya çalışıyorlar ve dersimi dinliyorlar. Ders esnasında bunu hissedebiliyorum. Kafamda soru işaretleri vardı ama süreç içerisinde korktuğum gibi olmadı. Gerek mesai arkadaşlarım gerekse öğrencilerimle bir sıkıntı yaşamadım. Öğrencilerim beni benimsedi. Uyum içerisinde devam ediyoruz."

        Okul Müdürü Ali Kılıç da sorumluluk ve görevlerinin bilincinde olan Ömer Polat ile yaklaşık 3 yıldır aynı okulda görev yaptığını ifade etti.

        Her daim görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olan Polat ile gurur duyduklarını anlatan Kılıç, "Ömer hocamın şöyle bir özelliği var. Çok dakiktir. Verilen görevleri herkesten önce yapıp bize teslim eder. Öğrencileriyle iletişimi o kadar güçlü ki girdiği sınıftaki öğrenciler, hocamı asla bırakmak istemiyor." diye konuştu.

        Kılıç, Ömer Polat ile mesai arkadaşı olmaktan çok büyük keyif ve mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Bebek katilinin hesap günü!
        Bebek katilinin hesap günü!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Kayseri'de psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilen kişi evini yaktı
        Kayseri'de psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilen kişi evini yaktı
        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'de coşkuyla karşılandı
        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'de coşkuyla karşılandı
        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi