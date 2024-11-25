Çocuklar, fırın tepsisi, leğen, poşet ve kızakla kaydı

Kentte yoğun kar yağışının ardından Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Yaşam Parkı, beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, evlerinden aldıkları poşet, tepsi, naylon, leğen ve kızaklarla parka geldi. Yaklaşık 30 çocuk, yanlarında getirdiği malzemelerle tepeye tırmanarak kendilerini yokuştan bıraktı. Kar keyfini yaşadıklarını belirten çocuklar, evden getirdikleri malzemeler ile kaydıklarını söyledi.

KAYSERİ'de kar yağışı ile birlikte çocuklar, mahallelerindeki eğimli arazide fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızakla kayarak eğlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.