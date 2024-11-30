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        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

        KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:35
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        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
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        KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde’deki bir mobilya fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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        Galeri
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