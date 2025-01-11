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        TBB Başkanı Sağkan: Hukuk fakültesi popülasyonuna son vermek gerekiyor

        TÜRKİYEBarolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Hukuk fakültesi popülasyonuna, hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:05
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        TBB Başkanı Sağkan: Hukuk fakültesi popülasyonuna son vermek gerekiyor
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        TÜRKİYEBarolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Hukuk fakültesi popülasyonuna, hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor. Bu dediğim gibi sadece nicelik sorunu değil, aynı zamanda bir nitelik sorununa işaret ediyor" dedi.

        İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı, Kayseri Barosu'nun ev sahipliğinde Kayseri'deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, TBB Başkanı Erinç Sağkan, yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki 11 ilin baro başkanı katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Erinç Sağkan, "Bugün Kayseri'de uzun zamandır yapamadığımız barolarımızın bölge toplantıları kapsamında İç Anadolu bölge toplantısını gerçekleştiriyoruz. Pandemiden beri bu toplantıları maalesef yapamıyorduk. Yeni dönem itibarıyla tekrar barolarımız, bölgesel toplantılarını yapmaya başladılar. 7-8 Aralık 2024 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu ile birlikte yeni dönemimizi başlattık. Bu dönemin ilk bölge toplantısı, Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Kıymetli başkanımın ev sahipliğinde Kayseri'de bugün 11 baro başkanımız bir araya geldiler. Tabii ki gündemimiz çok yoğun. Türkiye'de yargının sorunları, yargı bağımsızlığına ilişkin yaşanan sıkıntılar; tabii ki temelde bizler birer meslek örgütüyüz. En başta gündemimizin 1'inci maddesi, avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar. Bunların çözüm yöntemleri bugün ayrıntılı olarak Kayseri'de değerlendirilecek" dedi.

        'İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILMAKSIZIN HUKUK FAKÜLTESİ AÇILIYOR'

        Türkiye'de her yıl binlerce kişinin hukuk fakültesinden mezun olduğunu söyleyen Sağkan, "Türkiye'de bugün itibari ile 200 binin üzerinde avukat bulunuyor. Tabii 92 hukuk fakültesi, on binlerce meslektaşımızın her yıl mezun olarak sisteme katıldıkları, ihtiyaç analizi yapılmaksızın açılan fakülteler nedeniyle yaşanılan çok ciddi problemler var. Bu problemlerin başında da avukatların yaşadığı ağır ekonomik sorunlar ve yine devamında da hukukçu niteliğindeki düşüş gelmekte. Bu anlamda geçtiğimiz dönem Türkiye Barolar Birliği'nin baroların ve Adalet Bakanlığı'nın çabalarıyla bazı somut ve önemli adımlar hayata geçirildi. Bu dönemde daha önemli adımlar atılması gerekiyor. Bunların neler olduğunu biliyoruz. Yöntemleri üzerinde konuşacağız" diye konuştu.

        'YURTTAŞLARIN ADALETE ERİŞİMİ, EN ÖNEMLİ BAŞLIĞIMIZ'

        Hukuk fakültesinin fazla olmasının nitelik sorununa yol açtığını belirten Erinç Sağkan, "Öncelikle bu hukuk fakültesi popülasyonuna, hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor. Bu dediğim gibi sadece nicelik sorunu değil, aynı zamanda bir nitelik sorununa işaret ediyor. Bu nitelik sorunu yurttaşlarımızın adalete erişimi anlamında da en önemli başlığımız halinde. Bu anlamda bugün hem hukuk fakülteleri hem avukat sayısı nicelik ve nitelik problemleri ve devamında önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızın açıkladığı üzere kamuoyuyla paylaşılacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın etkinliğinin artırılması bakımından hangi başlıkların belgede yer almasının zorunlu olduğu konular, baro başkanlarımız ve Türkiye Barolar Birliği heyeti tarafından değerlendirilecek. Umut ediyorum ki hukuk sistemimize, milletimize hayırlı bir toplantıyı hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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