TBB Başkanı Sağkan: Hukuk fakültesi popülasyonuna son vermek gerekiyor

TÜRKİYEBarolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Hukuk fakültesi popülasyonuna, hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor. Bu dediğim gibi sadece nicelik sorunu değil, aynı zamanda bir nitelik sorununa işaret ediyor" dedi.

İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı, Kayseri Barosu'nun ev sahipliğinde Kayseri'deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, TBB Başkanı Erinç Sağkan, yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki 11 ilin baro başkanı katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Erinç Sağkan, "Bugün Kayseri'de uzun zamandır yapamadığımız barolarımızın bölge toplantıları kapsamında İç Anadolu bölge toplantısını gerçekleştiriyoruz. Pandemiden beri bu toplantıları maalesef yapamıyorduk. Yeni dönem itibarıyla tekrar barolarımız, bölgesel toplantılarını yapmaya başladılar. 7-8 Aralık 2024 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu ile birlikte yeni dönemimizi başlattık. Bu dönemin ilk bölge toplantısı, Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Kıymetli başkanımın ev sahipliğinde Kayseri'de bugün 11 baro başkanımız bir araya geldiler. Tabii ki gündemimiz çok yoğun. Türkiye'de yargının sorunları, yargı bağımsızlığına ilişkin yaşanan sıkıntılar; tabii ki temelde bizler birer meslek örgütüyüz. En başta gündemimizin 1'inci maddesi, avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar. Bunların çözüm yöntemleri bugün ayrıntılı olarak Kayseri'de değerlendirilecek" dedi.

'İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILMAKSIZIN HUKUK FAKÜLTESİ AÇILIYOR'

Türkiye'de her yıl binlerce kişinin hukuk fakültesinden mezun olduğunu söyleyen Sağkan, "Türkiye'de bugün itibari ile 200 binin üzerinde avukat bulunuyor. Tabii 92 hukuk fakültesi, on binlerce meslektaşımızın her yıl mezun olarak sisteme katıldıkları, ihtiyaç analizi yapılmaksızın açılan fakülteler nedeniyle yaşanılan çok ciddi problemler var. Bu problemlerin başında da avukatların yaşadığı ağır ekonomik sorunlar ve yine devamında da hukukçu niteliğindeki düşüş gelmekte. Bu anlamda geçtiğimiz dönem Türkiye Barolar Birliği'nin baroların ve Adalet Bakanlığı'nın çabalarıyla bazı somut ve önemli adımlar hayata geçirildi. Bu dönemde daha önemli adımlar atılması gerekiyor. Bunların neler olduğunu biliyoruz. Yöntemleri üzerinde konuşacağız" diye konuştu.