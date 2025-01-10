Kayseri'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Yeni Sanayi bölgesinde drift atarak çevreye rahatsızlık verdi" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit eden polis ekipleri, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza keserken, ehliyetine 2 ay el koydu, araç da trafikten menedildi.
Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.