Kayseri'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit eden polis ekipleri, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza keserken, ehliyetine 2 ay el koydu, araç da trafikten menedildi.

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

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