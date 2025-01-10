Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, yarın Erciyes'te başlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliğindeki şampiyona, 11-12 Ocak'ta Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da gerçekleştirilecek.

Kar ve kış sporlarıyla ilgili sportif organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, yarın başlayacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.