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        Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, yarın Erciyes'te başlayacak

        Kar ve kış sporlarıyla ilgili sportif organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:45 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:45
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        Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, yarın Erciyes'te başlayacak
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        Kar ve kış sporlarıyla ilgili sportif organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, yarın başlayacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliğindeki şampiyona, 11-12 Ocak'ta Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da gerçekleştirilecek.

        Beşer kadın ve erkek takımdan 120 sporcunun katılacağı organizasyon, final yarışlarıyla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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