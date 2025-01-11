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        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Kayseri'de konuştu:

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, öncelikle hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerektiğini belirterek, bunun sadece bir nicelik sorununa değil, aynı zamanda bir nitelik sorununa da işaret ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:14
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        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Kayseri'de konuştu:
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        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, öncelikle hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerektiğini belirterek, bunun sadece bir nicelik sorununa değil, aynı zamanda bir nitelik sorununa da işaret ettiğini söyledi.

        Kayseri'de bir otelde düzenlenen İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Sağkan, Kovid-19 salgını nedeniyle bu toplantılara ara verildiğini, yeni dönem itibarıyla baroların bölgesel toplantılara devam edeceğini belirtti.

        Toplantıya 11 ilin baro başkanının katıldığını aktaran Sağkan, gündemlerinin yoğun olduğunu, toplantı gündeminin birinci maddesini meslektaşlarının yaşadığı sorunların oluşturduğunu dile getirdi.

        Türkiye'de bugün itibarıyla 200 binin üzerinde avukat bulunduğuna dikkati çeken Sağkan, "Tabii 92 hukuk fakültesi, 10 binlerce meslektaşımızın her yıl mezun olarak sisteme katıldıkları, ihtiyaç analizi yapılmaksızın açılan fakülteler nedeniyle yaşanılan çok ciddi problemler var. Bu problemlerin başında da avukatların yaşadığı ağır ekonomik sorunlar ve yine devamında da hukukçu niteliğindeki düşüş gelmekte. Bu anlamda geçtiğimiz dönem TBB'nin, baroların ve Adalet Bakanlığının çabalarıyla bazı somut ve önemli adımlar hayata geçirildi." diye konuştu.

        Bu dönem ise daha önemli adımların atılması gerektiğini ifade eden Sağkan, şöyle devam etti:

        "Öncelikle hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor. Bu sadece bir nicelik sorununa değil, aynı zamanda bir nitelik sorununa işaret ediyor. Bu nitelik sorunu da yurttaşlarımızın adalete erişimi anlamında da en önemli başlığımız. Bu anlamda bugün hukuk fakülteleri, avukat sayısı, nicelik ve nitelik problemleri ve devamında önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızın açıkladığı üzere kamuoyuyla paylaşılacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın etkinliğinin arttırılması bakımından hangi başlıkların belgede yer almasının zorunlu olduğu konuları baro başkanlarımız ve TBB heyeti tarafından değerlendirilecek. Umut ediyorum ki hukuk sistemimize milletimize hayırlı bir toplantıyı hep beraber hayata geçireceğiz."

        Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy da İç Anadolu'daki baro başkanlarını Kayseri'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, toplantıda meslek sorunlarını ele alacaklarını belirtti.

        Toplantı, açıklamanın ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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