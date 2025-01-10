Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 17 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 17 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "silahlı yağma" suçundan 17 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (31) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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