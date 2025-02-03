Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kargo aracından cep telefonu çalan şüpheli ile satın alana gözaltı

        KAYSERİ'de, bir kargo aracından cep telefonu çalan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kargo aracından cep telefonu çalan şüpheli ile satın alana gözaltı
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, bir kargo aracından cep telefonu çalan E.T. (31) ile telefonu satın alan Y.D.Y. (25) gözaltına alındı.

        Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde 29 Ocak'ta kargo aracından cep telefonu çalınması olayı üzerine Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda 30 saatlik güvenlik kamerasından kayıt inceleyen ekipler, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan E.T. olduğunu belirledi. Çalınan cep telefonunun ise Y.D.Y. tarafından satın alındığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çalınan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek
        452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye idari işlem uygulandı
        Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye idari işlem uygulandı
        KAYMEK, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi
        KAYMEK, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi
        Melikgazi Belediyesi, yeni bir "Akıl küpü kütüphanesi"nin açılışını gerçekl...
        Melikgazi Belediyesi, yeni bir "Akıl küpü kütüphanesi"nin açılışını gerçekl...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, katı atıkları enerjiye dönüştürüyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, katı atıkları enerjiye dönüştürüyor
        Futbolu bıraktı, atletizmde 2 yılda iki kez Türkiye şampiyonu oldu
        Futbolu bıraktı, atletizmde 2 yılda iki kez Türkiye şampiyonu oldu
        Yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı: İki araç arası...
        Yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı: İki araç arası...