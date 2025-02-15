KAYSERİ'nin Develi ilçesinde buğday dolu silo, çöktü, tonlarca buğday yere döküldü.

Olay, Develi ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir fabrikada buğdayın depolandığı alanda meydana geldi. Depoda bulunan içi buğday dolu silolardan biri, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Silonun çökmesi sonucu içindeki buğdaylar, yere döküldü. Yaralanmanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.