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        Silo çöktü, tonlarca buğday yere döküldü

        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde buğday dolu silo, çöktü, tonlarca buğday yere döküldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 00:02 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:05
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        Silo çöktü, tonlarca buğday yere döküldü
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        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde buğday dolu silo, çöktü, tonlarca buğday yere döküldü.

        Olay, Develi ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir fabrikada buğdayın depolandığı alanda meydana geldi. Depoda bulunan içi buğday dolu silolardan biri, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Silonun çökmesi sonucu içindeki buğdaylar, yere döküldü. Yaralanmanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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