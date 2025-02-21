Kayseri'de 'Rafet' kod adlı FETÖ'nün 'Emniyet mahrem sorumlusu' yakalandı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve örgüt içinde 'Emniyet mahrem sorumlusu' olarak faaliyet yürüten 'Rafet' kod adlı R.B. (45) yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve örgüt içinde 'Emniyet mahrem sorumlusu' olarak faaliyet yürüten 'Rafet' kod adlı R.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.