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        Ördek avında arkadaşını kazara bacağından vurdu

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Hacı Osman Tarlacı (69), birlikte ördek avına çıktığı arkadaşı Osman Çıtak'ı (68) tüfekle kazara bacağından vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 23.02.2025 - 23:00
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        Ördek avında arkadaşını kazara bacağından vurdu
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        KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesinde Hacı Osman Tarlacı (69), birlikte ördek avına çıktığı arkadaşı Osman Çıtak’ı (68) tüfekle kazara bacağından vurdu.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Ağcaşar Barajı sulama kanalları üzerinde meydana geldi. Bölgede ördek avına çıkan Hacı Osman Tarlacı ile arkadaşı Osman Çıtak, sulama kanalları üzerinde farklı noktalara yerleşerek beklemeye başladı. İddiaya göre, karla kaplı zeminde ayağı kayan Tarlacı düştü, elindeki tüfek de ateş aldı. Hacı Osman Tarlacı’nın tüfeğinden çıkan saçmalar, başka bir bölgede av için bekleyen arkadaşı Osman Çıtak’a isabet etti. Bacağından yaralanan Çıtak, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Çıtak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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