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        Kayseri'de sulama kanalında toplu balık ölümleri

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde sulama kanalında toplu balık ölümleri meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:55
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        Kayseri'de sulama kanalında toplu balık ölümleri
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde sulama kanalında toplu balık ölümleri meydana geldi. Vatandaşları endişelendiren olay sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

        Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nde, Ağcaşar Barajı ve Karaboğa kaynak suyundan beslenen sulama kanalında toplu balık ölümleri meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından sudan ve ölü balıklardan numuneler alarak laboratuvara gönderildi. Kopçu Mahallesi'nde yaşayan ve ölümlerle ilgili endişelendiklerini söyleyen vatandaşlar; daha önce bu kadar çok balık ölümleriyle karşılaşmadıklarını belirtti. Vatandaşlar, sulama kanalının hem tarım arazilerinin sulanması hem de doğal yaşam açısından kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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