Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 5 yaralı

KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Çubukharmanı Mahallesi Pilavlık mevkisinde meydana geldi. Eyüp Çekin'in kullandığı 42 GL 824 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Şuayip Kaya, Alican Aksoy, Kadri Özalp ve Soner Özyürek yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.