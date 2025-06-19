Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hatice'nin katiline şikayetçi olduğu 3 farklı suçtan da ceza verildi; savunmasına itibar edilmedi

        KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü (43) av tüfeği ile öldüren Mustafa Bozkurt (45), cinayetten 6 ay önce yapılan şikayet sonrası açılan davada 'Kadına karşı tehdit', 'Israrlı takip' ve 'Hakaret' suçlarından toplam 1 yıl 3 ay hapis ile para cezasına çarptırıldığı davanın gerekçesi açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatice'nin katiline şikayetçi olduğu 3 farklı suçtan da ceza verildi; savunmasına itibar edilmedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ’de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü (43) av tüfeği ile öldüren Mustafa Bozkurt (45), cinayetten 6 ay önce yapılan şikayet sonrası açılan davada 'Kadına karşı tehdit', 'Israrlı takip' ve 'Hakaret' suçlarından toplam 1 yıl 3 ay hapis ile para cezasına çarptırıldığı davanın gerekçesi açıklandı. Kararda, "Sanık suçlamaları kabul etmeyip, şikayet konusundan sonra kendi aralarında nişanlandıklarını ve tatile çıktıklarını bildirmişse de bu süreçte sanığın lehine bir dilekçenin bulunmadığı, bu nedenle sanığın savunmasına itibar edilmediği" ifadelerine yer verildi.

        Olay, geçen yıl 6 Eylül'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile eski sevgilisi Mustafa Bozkurt arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hatice Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evinde yakalanan Mustafa Bozkurt, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ŞİKAYETÇİ OLMUŞ, UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        Hatice Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu, Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos sonunda bittiği belirtildi. Mustafa Bozkurt'un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce ayrılıp, başka yerde çalışmaya başladığı belirlendi.

        İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

        Mustafa Bozkurt hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Bozkurt, Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Nisan'da yargılandığı davada indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        'ISRARLI TAKİP' VE 'TEHDİT' SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINDA

        Hatice Gül'ün ölmeden 6 ay önce, geçen yıl 28 Mart'ta Mustafa Bozkurt'un evinin yakınından konum gönderdiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle yaptığı şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Israrlı takip', 'Hakaret' ve 'Kadına karşı tehdit' suçlarından yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında Hatice Gül'ü öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu olan Bozkurt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Hatice Gül'ün evinin olduğu yerden konum atıp, kapısına gelerek ölüm tehdidinde bulunduğu iddialarını reddeden ve önceki ifadelerini tekrar eden sanık Bozkurt, "Ağzımdan kötü bir söz çıkmadı. Hakaret etmedim. Öldürmekle tehdit etmedim" dedi.

        Mahkeme hakimi, sanık Mustafa Bozkurt'u 'Kadına karşı tehdit' suçundan 9 ay, 'Israrlı takip' suçundan 6 ay olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim ayrıca sanığa 'Hakaret' suçundan adli para cezası verdi.

        GEREKÇE AÇIKLANDI

        Mahkeme, sanık Mustafa Bozkurt’a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası kararının gerekçesini açıkladı. Mahkeme, sanık Bozkurt’un ölen Gül’ün evine gelip tehdit ettiğine vurgu yaparak, "Ölen müştekinin soruşturma aşamasında alınan beyanında sanık Mustafa ile evlilik amacı ile görüştüğü ancak daha sonra ayrılmış olmalarına rağmen sanığın bu durumu kabul etmeyerek kendisine rahatsızlık vermeye devam ettiği bu yüzden de şikayetçi olduğu,14 Mart 2024 günü de sanığın kendisine evi yakınından konum gönderdiği 28 Mart 2024 tarihinde ise telefonla arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu ardından da akşam saatlerinde evinin kapısını çalarak kapıyı açmasını istediği, ‘seni öldüreceğim’ diyerek tehdit ettiği maktulün de bu olay sonrası şikayetçi olduğu" belirtildi.

        Sanık Bozkurt’un hakaret ve tehditte bulunmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilmediğine de vurgu yapılan kararda, "Müştekinin anlatımıyla uyumlu şekilde sanık tarafından gönderilen konum bilgisi ve yapılan aramalara dair ekran görüntüsünün sunulduğu, ölen Hatice Gül’ün soruşturma ve duruşma aşamasında alınan beyanlarında da olay günü sanığın evlerinin kapısını çaldığı, kapıyı açmamaları üzerine de annesine yönelik; ‘seni öldüreceğim’ şeklinde söyleminin olduğunu belirttiği, her ne kadar sanık suçlamaları kabul etmeyip, bu şikayet konusundan sonra kendi aralarında nişanlandıklarını ve tatile çıktıklarını bildirmiş ise de bu süreçte dosyaya müşteki tarafından sunulan şikayetten vazgeçme şeklinde sanığın lehine bir dilekçenin bulunmadığı, bu nedenle sanığın savunmasına itibar edilmediği, böylelikle sanığın farklı tarihlerde, ölen Gül’ün evinin yakınına gidip konum atmak, kapısına dayanmak suretiyle ‘ısrarlı takip’, ‘seni herkesin içinde öldüreceğim’ şeklinde de tehditte bulunduğu, ölenin yasal mirasçılarının da şikayetinin devam ettiği gerekçesiyle söz konusu maddelerden ceza verildiği" değerlendirmesinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!

        Benzer Haberler

        Uzmanından 'keneyi tırnaklarınız ile ezmeyin' uyarısı
        Uzmanından 'keneyi tırnaklarınız ile ezmeyin' uyarısı
        Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan bıçaklı kavgada...
        Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan bıçaklı kavgada...
        Erciyes'e yapılacak atletizm pisti için ihale düzenlenecek
        Erciyes'e yapılacak atletizm pisti için ihale düzenlenecek
        Şanlıurfa'daki 2 ölümlü kavganın dosyası Kayseri'ye gönderildi
        Şanlıurfa'daki 2 ölümlü kavganın dosyası Kayseri'ye gönderildi
        Talas Belediyesi, ilçedeki öğretmenler için tarihi ve turistik gezi düzenle...
        Talas Belediyesi, ilçedeki öğretmenler için tarihi ve turistik gezi düzenle...
        Kayseri'de parklar güvenlik kameralarıyla daha güvenli hale getiriyor
        Kayseri'de parklar güvenlik kameralarıyla daha güvenli hale getiriyor