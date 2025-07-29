Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 18 yükümlü, okulu boya yaparak yeni eğitim yılına hazırladı

        KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 'Her fırçada bir değişim' projesi kapsamında 18 yükümlü, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu'nda boya yaparak yeni eğitim dönemine hazır hale getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 18 yükümlü, okulu boya yaparak yeni eğitim yılına hazırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün ‘Her fırçada bir değişim’ projesi kapsamında 18 yükümlü, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu’nda boya yaparak yeni eğitim dönemine hazır hale getirdi.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek öğrenerek topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme projelerine devam ediyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren boyacılık kursunda eğitim alan 18 yükümlü, öğrencilerin olmadığı yaz tatili döneminde; 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi boya yaparak, okulları yeni döneme hazırlıyor. Yükümlüler, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde yer alan Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu’nda boya yaparak, okulun yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanmasına katkıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 7 yaralı
        Kayseri'de hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 7 yaralı
        TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        KAYMEK, YKS tercihi için öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor
        KAYMEK, YKS tercihi için öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor
        Kayseri'de belediye personellerine AFAD eğitim verdi
        Kayseri'de belediye personellerine AFAD eğitim verdi
        Kayseri'de jandarma, olası yangınlara karşı ormanlık alanları denetliyor
        Kayseri'de jandarma, olası yangınlara karşı ormanlık alanları denetliyor
        Kayserispor'un eski yönetimine 69 milyon TL'lik vergi haczi
        Kayserispor'un eski yönetimine 69 milyon TL'lik vergi haczi