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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:46
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, aralarında "kasten öldürme" suçundan aranan bir şüphelinin da bulunduğu 6 zanlı yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada 1208 uyuşturucu hap ve 78 gram esrar ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

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