Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında "kasten öldürme" suçundan aranan bir şüphelinin da bulunduğu 6 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada 1208 uyuşturucu hap ve 78 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.