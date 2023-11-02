Kayseri'de öğretmen çift milli kültürü okul koridorundaki sergiyle anlatıyor

Kayseri'de öğretmen çift, sosyal bilgiler dersindeki "Milli kültür öğeleri" konusunu okul koridorunda açtıkları sergiyle anlatıyor.

Merkez Kocasinan ilçesi Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu'nda görevli ilkokul 4. sınıf öğretmenleri Ferhan ve Malkoç Aki, milli kültür öğeleri dersini öğrencilere anlatmak için hem kendi evlerinden eşyalar getirdi hem de öğrencilerinden istedi.

Kına gecelerinde giyilen bindallı, eskiden kullanılan köstekli saat, annelerin hazırladığı çeyizlik eşyalar, bakır mutfak malzemeleri, kilimler, eski dikiş makinesi, gaz lambaları, yün eğirmeye yarayan kirmen gibi eşyaların yer aldığı sergi okulun birinci katındaki koridorda açıldı.

Öğretmenler eşyaları göstererek ne amaçla kullanıldığını öğrencilere anlattı.

Öğretmen Ferhan Aki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletlerin kültürleri ve dilleriyle var olduklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Aki, "Bireyleri kökleştiren, toplumlar haline getiren de aslında bu tür miraslar. Bunlar bizim geçmişimizin tanıkları, geleceğimizi ise şekillendiren öğeler. Gelecek deyince aklımıza çocuklarımız geliyor. Çocuklarımıza kendi kültürümüzü, mirasımızı tanıtmak amacıyla bu sergiyi hazırladık. Eğitim, öğretimi sadece sınıflarda kitaba, deftere, kaleme bağlı kalarak değil bu tür faaliyetlerle çeşitlendirdiğimiz zaman daha kalıcı hale geliyor. Bilgiyi yazıdan, resimden çıkarıp bu şekilde elle tutulur hale getirdiğinizde çocuk bunu asla unutmuyor." diye konuştu.

Malkoç Aki de sergiyle öğrencilere geçmişi yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Okulun müdürü Orhan Akçakaya ise sergiye katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencilerden Bekir Efe Arslan da sergiyi severek gezdiğini, en çok köstekli saati beğendiğini dile getirdi.

Sergi yarın akşama kadar açık kalacak.