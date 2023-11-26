2 kardeşin öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyede

KAYSERİ'de2grup arasında çıkan silahlı kavgada Suriye uyruklu Ahmed (29) ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ın (26) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 gün önce saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın son katında meydana geldi. Suriye uyruklu 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Suriye uyruklu Ahmed ile kardeşi Muhammed Alhalaf, tüfekle vuruldu. Bölgeye ekipler gönderildi. 2 kardeşin hayatını kaybetti belirlendi. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki işlemler sonrası kardeşlerin cenazesi, yakınları tarafından Suriye'ye götürüldü. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit edip, operasyon düzenledi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden H.E.'nin (21) 2 kardeşi öldürdüğü, tartışmanın da borç meselesi yüzünden çıktığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.