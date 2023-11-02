Kayseri'den kısa kısa Talas Belediyesince 3 yıl önce hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'den bugüne kadar 515 bin kişi faydalandı.

Talas Belediyesince 3 yıl önce hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'den bugüne kadar 515 bin kişi faydalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 saat hizmet verdiği için 'uyumayan kütüphane' olarak da anılan merkezde, kitap kafe, görme ve işitme engelliler için sesli ve sessiz kütüphane, çocuk bölümü, yabancı dil kursları verilen derslikler, konferans salonu ile fuaye alanı bulunurken, kafe hizmeti de veriliyor.

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yüksel lisans ile doktora öğrencilerinin de yararlandığı kütüphanede, araştırmacılar için de ayrı bir bölüm bulunuyor.

Kütüphanede, 31 bin 650 kayıtlı kitap bulunurken, 7 bin süreli yayın kitapseverlere hizmet veriyor.

- Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 40 kilometrelik Pazarören-Dadaloğlu-Toklar hattının 12 mahalleyi kapsadığını belirtti.

Toplam 70 bin ton asfalt kullanıldığını aktaran Büyükkılıç, 150 milyon liraya mal olan yolun hayırlı olmasını diledi.

Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinin yoğun olarak kullandığı yolun hizmete açıldığını ifade ederek, yüklenici firma ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- Erciyes Antalya'da tanıtıldı

Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerin katıldığı Antalya Turizm Fuarı'nda tanıtıldı.

Toplam 24 ülkeden turizm sektörü temsilcilerinin yer aldığı fuara, Türkiye'nin en gelişmiş kış sporları merkezi Erciyes AŞ de katıldı.

Antalya Turizm Fuarı'nda Erciyes standını ziyaret eden acente ve tur operatörleri, kış turizminin yanında spor ve alternatif turizm imkanı sunan Erciyes'e ilgi gösterdi.

- Başkan Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kayadan oyma müze konumundaki Kültepe Müzesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kültepe'nin geçmişinin 7 bin yıla uzandığını belirten Büyükkılıç, çıkarılan tabletlerin burada sergileneceğini dile getirdi.

Projede sona yaklaştıklarını aktaran Büyükkılıç, "Çok şükür oyma bitti, zemin ile ilgili çalışmalar da tamam. Kültür ve Turizm Bakanımızın desteğiyle burayı hem insanlığa hem de ülkemize kazandıracağız. Böylelikle Türkiye'de bu büyüklükte yeraltı müzesinin olmadığını hep beraber görmüş olacağız." ifadesini kullandı.

Kazı Başkanı Kulakoğlu da desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.