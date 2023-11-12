Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:DeveliMurat Kocatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

Develi Belediyespor: Enis Ali Ay, Kemal Kayhan, Abreu, Muhammed Ertuğrul, Romero, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Abdullah Cam, Calvo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik, )

Halkbank: Perrin, Mirza, Ma'a, Abdel Aziz, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz (Mert Matic, Ngapeth, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver, Serhat Coşkun, Volkan Döne, Deniz İvgen)

Setler: 17-25, 15-25, 27-25, 22-25

Süre: 115 (25,22,37,31)

KAYSERİ

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