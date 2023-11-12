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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:34 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:48
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:DeveliMurat Kocatürk

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

        Develi Belediyespor: Enis Ali Ay, Kemal Kayhan, Abreu, Muhammed Ertuğrul, Romero, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Abdullah Cam, Calvo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik, )

        Halkbank: Perrin, Mirza, Ma'a, Abdel Aziz, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz (Mert Matic, Ngapeth, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver, Serhat Coşkun, Volkan Döne, Deniz İvgen)

        Setler: 17-25, 15-25, 27-25, 22-25

        Süre: 115 (25,22,37,31)

        KAYSERİ

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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