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        Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahibi ve engelli bireylere sıcak yemek ulaştırıyor

        Kocasinan Belediyesi, ilçede yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ile engelli bireylere sıcak yemek ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:51
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        Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahibi ve engelli bireylere sıcak yemek ulaştırıyor
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        Kocasinan Belediyesi, ilçede yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ile engelli bireylere sıcak yemek ulaştırıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli 187 vatandaşın evine günlük 4 çeşit sıcak yemek götürüyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunduklarını belirtti.

        Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk anlamında Türkiye'ye model belediye olarak 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların da yanlarında olduklarını vurguladı.

        Yaşlıların hayır duasının önemli olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bu noktada yaklaşık 3 yıl önce başlattığımız projeyle 65 yaş üstü 187 vatandaşımıza haftanın 7 günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız. Hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz."

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        Galeri
        Galeri

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