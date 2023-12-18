Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de inşaatın 9'uncu katından düşen işçi öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de inşaatın 9'uncu katından düşen işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak'ta yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan H.D. (52) henüz belirlenemeyen nedenle 9'uncu kattan zemine düştü.

        Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İnşaat işçisinin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        21 günlük kâbusta komşunun ifadesi... Ateş ederken yastık detayı!
        21 günlük kâbusta komşunun ifadesi... Ateş ederken yastık detayı!
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'

        Benzer Haberler

        KAYMEK'in 3'üncüsünü düzenlediği kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçe...
        KAYMEK'in 3'üncüsünü düzenlediği kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçe...
        Kayseri'de patronunu tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis c...
        Kayseri'de patronunu tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis c...
        Kayseri'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Kayseri'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 104. yıl dön...
        Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 104. yıl dön...
        Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin olduğu Kültepe'de bulunan bitkiler ince...
        Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin olduğu Kültepe'de bulunan bitkiler ince...
        Kayseri'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kayseri'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi